Kehakeele ekspert annab naistele nõu: selle lihtsa nipiga tõmbad mehi ligi nagu magnet

Linda Clemons on pärit Ameerika Ühendriikidest Indiana osariigist Indianapolise linnast. Tema klientide hulka kuuluvad sellised tuntud ettevõtted nagu Coca-Cola ja Google, samuti on ta nõustanud-koolitanud poliitikuid, sportlasi ja FBI agente. Ta on ka ise pensionile läinud FBI agentide käe all õppinud. Tänavu jagas ta oma teadmisi ka Eestis Kultuurikatlas toimunud Mindvalley suveülikoolis.

Ekspert toob välja, et märkidel, mida me kehakeele kaudu edastame, on palju suurem tähtsus, kui paljud arvata oskavad. «55 protsenti inimestevahelisest suhtlusest on mitteverbaalne. Sajandeid tagasi, kui inimesed veel keeli ei osanud, suhtlesid nad kehakeeles. Me näeme seda ka väikeste beebide pealt – nad ei oska rääkida, aga annavad meile oma kehakeele abil märku, mida nad vajavad,» selgitab Clemons.