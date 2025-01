NÄDALA REIS Boliivia – imeline loodus ja inetu vaesus

Inimlik häda sunnib kedagi paluma juhti teha mõnes tanklas peatus. Mida aga üsnagi tiheda liiklusega maanteel pole, see on tankla. Bussijuht keerab ühemõtteliselt teelt kõrvale, põllule. Ja siin see inimlik häda leevenduse leiabki – mehed ühele poole ja naised teisele poole sõidukit. Nagu nõukogude ajal kolhoosiekskursioonil.