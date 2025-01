Filmiikoon Audrey Hepburn suri 20. jaanuaril 1993, kuid teda peetakse endiselt ilu ja elegantsi kehastuseks. Tema karjäär ja pühendumus heategevusele on jätnud kustumatu jälje, kuid on vähem teada, et tema elu varjutavad sügavad isiklikud tragöödiad. Üks tema lapselapsest on öelnud: «Audrey kõige paremini hoitud saladus oli see, et ta oli kurb.»