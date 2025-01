Moemaailma trendid muutuvad iga sekundiga ning nende tempos püsida võib olla keeruline. Ehkki mõned moetrendid on igavesti klassikalised, leiavad paljud stiilid oma koha minevikus, andes teed uutele ja värskematele suundumustele. Aina enam on esiplaanil ajatu ja praktiline stiil, mis tõukab troonilt nii mõnegi oma aja ära elanud moetrendi. Toome välja nendest kuus, mis kirjutavad ennast vaikselt ajalooraamatusse.

Logode eksponeerimine riietel on eilne päev. Just see võib jätta outfit'ist odava mulje, kuna turul liigub palju järgi tehtud riideesemeid, suurte brändide logodega. Suured logod asenduvad tagasihoidlikuma ja minimalistlikuma lähenemisega. Mood on liikumas lihtsuse ja kvaliteedi suunas, mida peetakse rohkem olulisemaks kui silmatorkav bränding. Inimesed soovivad aina enam kanda riideid, mis keskenduvad pigem puhtale visuaalile, mugavusele ja isikupärale. Logode kadumist mõjutavad suures pildis mõjuisikud ning minimalistliku disainiga moebrändid, kes keskenduvad rohkem klassikalisele ja ajatule stiilile.