Loomaarst hoiatab: see on asi, mida kartliku kassi ees kindlasti teha ei tohi

Lemmiku lugeja küsib: «Miks minu noor kass on kogu aeg hirmunud, isegi siis kui sööb. Vaatab hirmunult ringi ja jookseb iga krabina peale peitu. Mida teha?»

Vastab loomaarst Gerlin Järvela: «Tõenäoliselt on siin taga mõni kogemus või sündmus, mis tema elus on olnud. Ma ei oska küll selle küsimuse pealt välja lugeda, et kas teate, milline on tema taust - kus kohast ta on tulnud, kuidas üles kasvanud ning kas sellised kogemused võivad olla lapsepõlvest pärit, kuid tihti see nii on.

Samuti saate mõelda, kas on võimalik, et miski teie kodus on teda niimoodi ehmatanud või hirmu tekitanud. Teie saate talle järk-järgult pakkuda turvalist ja head keskkonda, mida saab toetada erinevate käsimüügi preparaatidega (nt leebed rahustavad toidulisandid, difuuserid, mis levitavad heaolu feromoone keskkonda jne). Kindlasti jälgige tema kehakeelt, kui näete, et ta on hirmul või ärevil, siis ei tasu minna teda sülle krabama või muul moel ehmatada.

Tasub vältida ka igasuguseid järske liigutusi ja tugevaid helisid, mis seda muret süvendavad. Kindlasti võtab see aega, et tema hirme vähendada ja turvatunnet suurendada, kuid järjepidevus on siin võti!»

Gerlin Järvela on Tallinna PetCity kliinikute juhataja ja loomaarst, kes on veterinaarina töötanud üheksa aastat. Samuti on ta üldarst ööpäev läbi avatud Rannamõisa PetCity kliinikus, kus tegeleb kõikvõimalike probleemide ja patsientidega ning kus ükski päev ei ole eelmisega sarnane. Gerlin ütleb, et tema jaoks on kõige olulisem tagada, et iga loom saaks vajaliku ravi ning parima hoolitsuse.

