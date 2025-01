Kuigi pimedaid inimesi abistavaid juhtkoeri on Eestis välja õpetatud üle 30 aasta, leidub ikka veel asutusi, kes juhtkoeraga liikuva kliendi ukse taha jätavad. MTÜ Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühingu juht Kaili Mikk selgitab, miks on oluline, et nii pimedad kui ka juhtkoeri treenivad inimesed juhtkoeraga asutustesse siiski pääseksid.