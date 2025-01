Liis Velsker on Eesti avalikkusele tuntud kui tervisliku eluviisi eestkõneleja. Tema teekond on olnud täis enesearengu ja vaimse tasakaalu otsinguid, aga ka võitlust tervisemuredega. Tema lugu ei keskendu vaid kehakaalu muutusele, vaid on pigem sügavam ja emotsionaalselt laetud arengutee, kus ta on õppinud väärtustama tervist ja enesekindlust.