Pärast 7 nädalat Maroko kuiva kõrbeõhku igatsesin värskust, niiskust ja lopsakat rohelist loodust. Igav liiv ja tühi väli oli lõpuks end ammendanud. Kuna selleks hetkeks oli käes novembrikuu, pidin leppima tõsiasjaga, et Assooridel on parasjagu madal- ehk talvehooaeg, mis tähendab et umbes 14 päeval kuus sajab vihma ja temperatuur jääb napilt alla 20 kraadi. Ei ole just iga mehe unistuste puhkuseilm, kuid mina tahtsin lihtsalt rahu, vaikust, rohelust ja niisket õhku hingata. Kujutasin end juba mööda vihmaseid mägiteid rendiautoga ringi paarutamas, laule kaasa lõõritamas, ümberringi laiumas piiritu Atlandi ookean. Ei kõla just halvasti ju?