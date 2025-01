Kui lisada sojapiima kuumale joogile, siis see pakseneb ja rikub kohvi maitse ja tekstuuri. Sojapiima on seetõttu parem kasutada külmade kohvijookide jaoks. Kui sojapiim läheb kohvi sees tükki, tähendab see, et liigne kuumus on piimale stressi põhjustanud.