KRIMINAALNE AJALUGU Verine veebruarihommik Virumaal: 15-aastast neidu tulistati kaks korda pähe

Hommikul kella üheksa paiku tuli tallu seal varem sulasena teeninud 19-aastane Eduard Veskelt, kes, nagu vana tuttav kunagi, istus laua äärde. Veskelt puhus rahulikult teisel pool lauda istuva peretütrega juttu ja küsis, kus peremees on. Kui ta kuulis, et viimane on laadal, võttis Veskelt taskust väikese revolvri ja hakkas seda käes vaatama. Korraga kõlas pauk ning tütarlaps tundis teravat valu kaelas. Arvates, et revolver Veskelti käes kogemata lahti läks, käskis tütarlaps selle ära panna, ning läks ise haava puhtaks pesema ning kinni siduma.