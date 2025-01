Vallalise elu on fantastiline. Ja see ei tähenda pelgalt seda, et oled nüüd üksik ja mitte midagi su elus justkui ei toimuks. Minu jaoks on see hoopis midagi muud! See tähendab, et sul on alati see üks «sõber»​, kes rahuldab nii sinu vaimsed kui füüsilised vajadused ja on mõnusaks jutukaaslaseks. Kellega seks on maagiline, aga te mõlemad teate, et see on ka piiriks teie omavahelises läbikäimises – tunnetel pole siin kohta!