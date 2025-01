Hubase jõuluõhtu tunde sain oma jaapanlannast sõbranna kodus, kuhu olid peale minu kutsutud veel kaks Tosacho’s elavat noort inglise keele õpetajat, üks Ameerikast ja teine Inglismaalt. Jõulupraeks oli jahimehe käest saadud värske hirveliha meie enda mägistest metsadest ja kook kohalikult kondiitrilt, mis tuli vastavalt iseenda kunstisoonele ära kaunistada. Aga küll need siinsed koogid on ikka tillukesed! Eestis on selline minikook tavaliselt maksimaalselt vaid kolmele inimesele. Seekord pidi see väike jõuluime ära toitma meie seltskonna kuus inimest. Aga noh, kui Kristus suutis vähesega toita viis tuhat inimest, asi siis meil see tilluke maitseelamus kuue vahel ära jagada ei ole.