Kuigi arhitektuur on subjektiivne kunstivorm ja ilu on vaataja silmades, on mõned kaasaegsed hooned Euroopas pälvinud rohkelt kriitikat nii arhitektide, kohalike elanike kui ka turistide seas. Siin on viis kuulsat hoonet, mis on oma julge disainiga polariseerinud avalikkust.