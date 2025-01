ÄRI ÕITSEB Melania Trumpi kodulinn laseb oma kuulsaima tütre turjal liugu

Väikelinna jaoks on Melania Trumpi esileediks saamine suur asi, millega end rahvusvahelisel areenil upitada. Maaliline keskaegne linn jõeorus on keeranud oma kuulsaima tütre tähelennu tõsiseks äriks. Juba aastal 2016, mil sai selgeks, et Melaniast saab USA esileedi, andis Sevnicas asuv kultuuri-, spordi-, turismi- ja noorteamet (KŠTM) välja tootesarja nimega «First Lady».