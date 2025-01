NÄDALA RETSEPTID Banaan peekonisse? Jaa, see on pidu ilma jahuta

Kui Ardi Ravalepik kirjutas oma esimese paleotoidu raamatu «Paleo toitumine», lendas see hoogsalt Eesti kokanduskirjanduse tähtede sekka ja Apollo poekett kuulutas selle 2014. aasta parimaks käsiraamatuks. Paleo oli meil uudne, nii et varsti tuli sellele järg. Ikka samasuguses muhedas stiilis kirjutatud isiklike kogemuste, tähelepanekute, nõuannete ja retseptide kogum.

Veebilehte paleo.ee veab ta siiani, kuid nüüd on kirglik koduköögis katsetaja ja hobikokk jõudnud uue raamatupeatükini. Muidu Frankfurdis IT-juhi ametit pidav Ravalepik sai hiljuti valmis «Suure gluteenivabade suupistete ideeraamatu». See on maitsevärviline ja lustlik kogemusliku sõnaga teos, kust ei leia tavapäraseid tikuvõileibu ega bruschetta’sid, küll aga 140 hunnitut ja lihtsat ampsu, mis muudavad tublisti rikkalikumaks ka nende menüü, kes gluteenivaba toidusedelit ei järgi.