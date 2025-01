Loomakaitsja Kaija Teesi juures on viimase 17 aasta jooksul turvalise peavarju leidnud sajad kassid, kellele ta on aidanud leida uued kodud. Praegu pakub ta kodu kümnele kassile, kes olid väärkoheldud või hüljatud. Tal endal on kaheksa kassi.

«Oli aru saada, et umbes 4-kuune kassipoeg ei oleks ise kuidagi sinna auku saanud ja seal on abiks olnud inimese käsi, kes ta sinna surema oli jätnud. Kuna naisterahvana pole just lihtne kanalisatsiooniluuki nihutada, sai ümber luugi seotud köis ning kinnitatud see auto külge,» meenutas Kaija.