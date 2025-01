STIIL USA esileedi kleidid tähistavad uue võimu algust

Ameerika Ühendriigid on moeajaloos tagasihoidlikumal kohal kui Euroopa kuulsad moemajad, seega on presidendi abikaasa roll muu hulgas esindada suurriiki moodsalt ja soliidselt. Esimene leedi on neli aastat maailma terava pilgu all ja iga nelja aasta tagant pööratakse tema riietusele erilist tähelepanu. Moespetsialistid ja imagoloogid püüavad rõivakomplektidest välja lugeda isiklikke eelistusi ja poliitilisi vihjeid.