NÄDALA KODU Kes vaevab minu taime?

Iga laiguke või kollane leht taimel pole põhjus paanikaks, kuid tõsi on see, et talvine kuiv kütteperiood teeb olemise mõnusaks mitmel toalillekahjuril. Osa neist on tüütud, kuid mitte eriti ohtlikud, teiste puhul aga pole pahatihti muud võimalust kui taimest loobuda. Kahjurite vohamist toetame vahel teadmatusest ka ise, sest nii üle- kui alakastmine võivad olla need tegurid, mis nende paljunemist soodustavad.