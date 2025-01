«Virmaliste tagaajamine pole lihtsalt töö, vaid emotsioonide jagamine – ja need hetked, kui kõik on lootuse kaotanud, et täna põhjatulesid ei näe, kuid ühtäkki vallandub taevas imeline värvidemäng, on hindamatud,» lausub Eestist pärit foto- ja videograaf Hans Markus Antson, kelle suur kirg looduse vastu on viinud ta hoopis Põhja-Norrasse, Tromsø linna. Seal, kus praegusel aastaajal ööd on pikad ja päikest ei pruugi mitu kuud näha olla, kuid mis loovad ometigi suurepärased tingimused virmaliste vaatlemiseks ja pildistamiseks.