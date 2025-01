Lemmiku lugeja küsib: «Kass on hakanud rohkem jooma. Kevadel oli sarnane periood, nüüd jälle.»

Vastab loomaarst Gerlin Järvela: «Enamasti joovad kassid liiga vähe vett, mis võib neile kaasa tuua ka terviseprobleeme. Samas järsult rohkem vee joomine võib ise näidata, et olemas on allolev terviseprobleem. Peab natuke analüüsima, millega see võib olla seotud.