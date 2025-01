Maailmarändur Talvis Lankots viib Postimehe lugejaid sel korral Kagu-Aasias asuvasse üsnagi vähe külastatud riiki: Timor-Lestesse. Nii värvikirev nagu on sealne eksootika, on ka järgnev reisijutt. Sest reisil nähti ja tehti ja kogeti... oi kui palju!

Kui tavaliselt on rahvusvahelise lennujaama terminal «üübersuur» ja võimas, mõnikord on neid terminale lausa 3, siis siin ei leia lennujaama hoonet üleski, sest palmide vahelt ei paista esialgu pisike muumimaja meenutav teravatipulise katusega hoone väljagi. Astume sellesse nõndanimetatud terminali ja ootame dokumendikontrollis oma korda. Juba kahtlustan halba, sest Airbnb host pole mu päringu peale aadressi saatnud, seega panen riiki sisenemise kaardile aadressiks ainult koordinaadid: 8°33'53.9"S 125°32'58.8”E. Etteruttavalt teatan, et õige ööbimiskoht asub nendest koordinaatidest ligi 100 meetrit eemal.