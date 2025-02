2023. aasta suvel lahvatas lauljatar Elisa Kolgi ümber suur skandaal, kuid selle kõige keskel oli talle suureks toeks väike kutsikas Roosi, kes on tema esimene päris oma koer. «Usun, et mingid asjad on elus ette määratud ja Roosi saabus minu juurde täpselt õigel hetkel,» ütleb Elisa, kes sel aastal taaskord «Eesti laulu» võistlustulle astub.

Imearmas koerake Roosi jõudis Elisa juurde pärast mitme kuu pikkust ootamist 2023. aasta juulis Ungarist. Elisa soovis juba mõnda aega endale päris oma koera võtta ning sattus kuulutuse otsa, kus müüdi cavapoo tõu kutsikaid. «Kohe helistasin ja rääkisin endast veidi. Mulle väga meeldis see suhtumine, et kennelit huvitas, milline on pere ja inimene, kelle juurde see koer läheb. Tegin broneeringu, aga siis tuli kuu-kaks veel oodata, kuna ta oli nii väike. Eestist pole seda tõugu võimalik osta,» räägib Elisa, kelle lemmik saabus välismaalt Eestisse terve pesakonnaga.