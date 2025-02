VERINE AJALUGU Kahekordne veretöö Virumaal: neiu sünnitas metsas lapse, kelle kasuisa käskis tappa

Gustav Saar oli juba kümmekond aastat abielus olnud endast vanema lese Magda Kruusbergiga. Abiellumisel tõi lesk majja ka oma tütre Miralda, keda kasvatati ühes uuest abielust sündinud kahe lapsega. Kui kasutütar sirgus, tekkis Saarel temaga intiimvahekord, kirjutas Päevaleht, kuid muidugi on asi siin tänapäevases valguses lihtne – Gustav kasutas kasutütart seksuaalselt ära.

Kolm aastat elati, ilma et Saare seaduslik abikaasa olnuks teadlik mehe ja kasutütre «vahekorrast». Viimaks aga võttis lugu tõsisema pöörde, kuna neiu jäi rasedaks. Seda suudeti siiski ema eest varjata, samuti pandi ka külarahvas, kelles neiu välimus äratas kahtlust, uskuma, et on tegemist «naise siseorganite korratusega».