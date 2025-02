AK Menopaus: teadus kummutab noorte naiste vanad hirmud

Menopaus on elu loomulik etapp, mida ümbritsevad tihti hirm ja väärarusaamad. Tegelikult võib see olla naise elus uus peatükk, täis rahulolu ja elujõudu. Viimastel aastatel on elavnenud avalik arutelu menopausiga seonduvatel teemadel, millele on kaasa aidanud sotsiaalmeedia ja avalikult oma eluteekonda jagavad kuulsused.

Hittfilmist​ «Mulholland Drive» ​tuntud Hollywoodi näitleja Naomi Watts avaldas hiljuti, kuidas teda jahmatasid 36-aastaselt kuuldud arsti sõnad, et ta seisab juba menopausi lävel. Ta oli äsja üritanud hakata perekonda looma. Watts tunnistas hommikuprogrammis «USA Today», et see pani teda tundma häbi, üksildust ja nagu oleks kõik läbi. Ometi polnud see nii – nüüd, 20 aastat hiljem on ta kahe hilisteismelise lapse ema ja ka tema karjäär on jätkanud õitsengut.