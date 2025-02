Teadlased leidsid ilmselt põhjuse, miks punane vein pea valutama paneb

Punane vein on kõrgelt hinnatud, pika ja rikkaliku ajalooga märjuke, mida on nauditud tuhandeid aastaid. Ilmselt on sama kaua oldud ka kimpus selle kõrvaltoimetega – eriti peavaluga. Nüüd on California ülikooli peavalu-uuringute keskus hakanud seda nähtust põhjalikumalt uurima ning teadlased usuvad, et on leidnud seletuse punase veini põhjustatud peavaludele.