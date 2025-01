HEA ELU TEEJUHT Miks vanainimesed kibestuvad?

Lugeja küsib: «Mida teha, kui su vanemad on vananedes muutunud väga negatiivseks ja sa tunned, et nendega suhtlemine on juba nii raske, et hakkad neid vältima, sest sa ei taha oma ellu sellist pessimismi? Valus on näha, kuidas nad annavad elule alla, ei taha midagi muuta, hoolitseda enda eest (loobuvad trennist jms) ja lihtsalt kapselduvad mingisse pettumusse.»