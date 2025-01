NÄDALA AED Kevad jaanuaris?

Talv on olnud erakordselt soe ning õigeid külmakraade pole justkui olnudki. Atlandi ookeani kohal olevad madalrõhkkonnad on tugevad ega lase arktilistel õhumassidel siiapoole tungida. Nii prognoositakse sooja ja niiske ilma jätkumist ka veebruariks, mis peaks tavapäraselt olema talve kõige külmem kuu. Looduski tunnetab, et ilm kisub kevadiseks – mitmel pool on linnud juba asutanud pesa­ettevalmistusi tegema.