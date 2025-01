Kõik teavad, et Keenia leivanumber on loomasafarid. Masai Mara on mitmest suurest Keenia rahvuspargist tuntuim. Ta sulandub läbi looduse kokku Tansaania poolel laiuva Serengetiga, aga loomad seda ei tea, et nende kodul on kaks nime ja et inimesed on otsustanud savanni omavahel poolitada.