NÄDALA RETSEPTID Kartul on kuum!

Tiina, Teele, Maret, Piret, Reet... Need pole tüdrukud naabertänavast, vaid Jõgeval aretatud Eesti kartulisordid. Osa eestimaiste kartuli- ja köögiviljasortidega võib tuttavaks saada 1. märtsil Jõgeval, kus peetakse iga-aastast Maaelu Teadmuskeskuse (METK) seemnefestivali. Kui aga on tahtmine kodupõllule kevadeks mõnd kindlat kartuliseemet varuda, tasub see ette broneerida.

«Meie kõige suurem staar on endiselt Julius Aamisepa aretatud «Jõgeva kollane». See on nostalgiasort, Jõgeva Nokia,» tõdeb METKi Jõgeva sordiaretusosakonna teadur-kartuliaretaja Terje Tähtjärv. Sealse seemnekeskuse müügiesindaja Merike Harjo lisab, et «Jõgeva kollane» on ka tänavu hitt ja juba jaanuaris enamjaolt ära tellitud.