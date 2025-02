Lugu Niqui McCowni kadumisest on nagu hullumeelne sõit Ameerika mägedel – kui arvad, et lõpuks on selgus majas, pöördub kõik pea peale. 28-aastane Niqui kadus 2001. aasta suvel enne oma pulmi jäljetult. Mida rohkem tõendeid päevavalgele tuli, seda selgemaks sai, et juhtunud on midagi halba. Vastuseid leida pole olnud lihtne – ent tema lähedased pole ka aastakümneid hiljem valmis leppima teadmatusega.