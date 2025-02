Viimasel ajal on juhtunud mitu traagilist lennuõnnetust, mis on nõudnud palju süütuid elusid. Sellegipoolest on lendamine statistiliselt kõige ohutum viis reisimiseks. Vaatame tagasi nendele kohutavatele sündmustele ja uurime eestlastelt, kas see on nende suhtumist lendamisse kuidagi mõjutanud.