Sellest ei ole kaua möödas, kui näitlejad Johnny Depp ja Amber Heard 2022. aastal oma räpase eraelu kohtusaali vedasid ja maailm suu ammuli pealt vaatas. Nüüd, kolm aastat hiljem, on Hollywoodis lahti koorumas sarnane olukord. Seekord ei ole kohtusaalis vastamisi aga eksabikaasad, vaid ekraanipartnerid, kuid nagu Depp vs. Heardi puhul, on Hollywood, meedia ja kõmuhimulikud inimesed oma pooled valinud.