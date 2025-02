Sätid sa end tööle või mõneks õhtuseks ürituseks, meik käib paljudel naistel asja juurde. Ent meikimine on justkui omaette kunstivorm, mis tundub sageli tohutult raske. Tooteid on nii palju, et on raske valida – rääkimata nende õigest kasutamisest.