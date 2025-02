Victoria Sandra Pilv Digiajakirjade kaasautor Copy

Eratreener ja bikiinifitnessiga tegelev Kaisa Kuusnõmm usub, et tõeline edu ei tule motivatsioonist, vaid järjepidevusest ja enesedistsipliinist. «Motivatsioon on nagu väljamõeldud ükssarvik – kui hakkab raske, siis see imeloom tuleb ja päästab päeva. Aga mina seda imelooma ei ole näinud,» ütleb Kaisa. Tema lähenemine treeningule on järjepidevus ja enesedistsipliin: «Kui eesmärk on paigas ja piisavalt oluline, siis ei ole vaja midagi, mis meid tagant lükkaks – me lihtsalt tegutseme.»

Kaisa jaoks on fitness rohkem kui vaid keha vormimine – see on elustiil. «Tervislik toit ei ole keeruline, see on lihtsalt meeletu infouputus, mis inimesi eksitab. Kui kartul, kana ja muna on kallid, siis tõepoolest, õigus, aga ma olen veendunud, et mina ja minu kliendid kulutame toidule vähem kui enamik,» räägib ta oma toitumisharjumustest.

Viimasel ajal tundub, et fitness kui võistlusala on Eestis populaarsem kui kunagi varem. Millest see sinu arvates tuleb?