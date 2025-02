TUBLI TÖÖ Eesti koerad näitasid kõrget taset ühel väga üllataval alal

Eesti otsingukoerad tõestasid hiljuti, et on inimeste lume alt üles leidmises tõeliselt osavad. Tegu on väga väärtusliku oskusega, sest koerad on laviiniohvrite parim lootus ellujäämiseks – nende haistmismeel suudab leida kannatanuid isegi meetrite sügavuselt lume alt.

«See on suur tunnustus mitte ainult meie koertele ja nende juhtidele, vaid kogu Eesti otsingukoerte kogukonnale. Laviiniotsing on tehniliselt nõudlik, nii koeral kui koerajuhil on vaja head vastupidavust ning oskusi ja kogemusi selles olukorras tegutsemiseks. Seda enam on suur rõõm saavutatud tulemuste üle, mis näitavad, et Eesti otsingukoerad suudavad konkureerida maailma parimatega, ka siis kui selleks igapäevaselt ei treenita,» ütles koerajuht Monika Rusing , kes saavutas koos oma koera Minniga auväärse 3. koha.

Vastab koos oma koera Minniga 3. saavutanud Monika Rusing

Kuidas teil tekkis enda koeraga huvi selle spordiala vastu ja kui kaua olete sellega tänaseks tegelenud?

Minu koerasporditee sai alguse 2005. aastal, kui oma esimese Saksa lambakoeraga alustasin. Pääste oli sel ajal Eestis täiesti lapsekingades. Esimene treeninggrupp oli mõned aastad tegutsenud ning nad hakkasid värbama uusi liikmeid. Seega päästega alustasingi 2006. aastal. Kuna varem harrastasin seiklussporti, siis pääste tunduski seikluslik, ja veel koos koeraga. Mida paremat soovida võikski.

Kiindusin koerasporti ja eriti päästealadesse kohe ning olen olnud ka üks eestvedajatest ja ala arendajatest Eestis. Tänaseks olen treeninud kolm Saksa lambakoera erinevatel päästealadel ja teistel koeraspordialadel. Lisaks olen ka tegevtreener ja päästealade kohtunik. Ühest väiksest soovist teha koos koeraga midagi kasvas välja suur pühendumus ja elustiil.

Otsingukoer Minni tööhoos. Foto: Mihkel Rikas

Kui vana Minni on, kuidas te avastasite, et tal on selle ala peale annet ja mida talle vabal ajal teha meeldib?

Minni on minu kolmas koer, kellega harrastan päästealasid. Minni saab märtsis üheksa-aastaseks ning tema päästekoolitus algas kohe. Juba esimesel aastal oli näha, et temas on seda päästesoont. Kui kaheaastaselt alustasin temaga võistluskarjääri, siis sain aru, et tema on minu lotovõit. Päästealad vajavad väga palju kogemust ning tema tõeline talent on avaldunud viimasel kolmel aastal. Tänaseks suudab Minni edukalt teha viit erinevat päästeala: maa-ala, varing, jälg, vesi ja laviin. Minni naudib päästealasid, kuid kohe eriti meeldib talle vesi ja laviin.

Kuidas teie igapäevaelu koeraga välja näeb, kuidas treenite?

Meie igapäevaellu kuulub palju jalutamist ja treeninguid. Märtsist novembrini on väga tihe graafik, talvel rahulikum. Kuna päeval olen ise tööl, siis suur rõhk ongi õhtutel. Tulen töölt koju ja siis praktiliselt iga õhtu on mingi treening. Paar korda aastas on treeninglaager välismaal, võistlused nii Eestis kui ka välismaal.

Päästetreeningud on meeskonnatöö – selleks vajan trennikaaslasi. Päästetreeninguid üksi harrastada ei saa, sest keegi peab peitu minema, keda koer siis otsib. Koera jaoks on pääste peitusemäng. Inimene läheb peitu koos koera lemmikmänguasjaga ning kui ta üles leitakse, toimub tema lemmikmäng. Kui päästekoera koolitus üles ehitada kõrgele motivatsioonile, siis ei ole vahet, kas koer peab inimest otsima maa-alalt, varingust, veest või lume alt.