Kui oled eraldatud maismaast ja pandud kokku tuhandete võõrastega ühte metallkolakasse keset merd, võib juhtuda, et reis toob kaasa mõningaid üsna kummalisi ja ootamatuid seiku. Laevadel on kõik võimalik – alates absurdsetest kohtumistest kuni veidrate juhtumiteni, mis panevad sind imestama, kas tõesti on see kõik tõsi.