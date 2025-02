«Valamukappide täiendamine lisapinna ja hoiuruumiga muudab vannitoa funktsionaalsemaks ja stiilsemaks,» ütleb sisekujundusekspert Sam Wylie-Harris. Tema sõnul on valamu vannitoa keskne element, kus tehakse olulisi iluhoolitsusi. Kuna ennast meikides, kreemitades, habet ajades või midagi muud näoga tehes on pilk just sellel vannitoa osal, vääribki see sisekujundaja sõnul erilist tähelepanu – sa ei taha ju pikalt vahtida koledat nurka!