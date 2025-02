PILDID Naftaraha teeb kõik võimalikuks! Dubai kõrbe ehitatakse roheline oaas

Expo City Dubai on kavandatud innovatsiooni ja rohelise linnaelu keskuseks, pakkudes inimesekeskset ja jätkusuutlikku kogukonda, mis vastab rangetele keskkonnasäästliku arenduse sertifikaatidele. See on risti vastupidine lähenemine Dubai tavapärastele arendustele, mis ei hooli inimmõõtmetest (loe – mida, suurem, seda uhkem!) ning keskkonnast veel vähem.