Milline on ideaalne suhe? Kas see tähendab pidevat kirge ja elevust või pigem rahu ja stabiilsust? Kas partner peaks olema sinu parim sõber või pigem keegi, kellega jagad vaid teatud eluaspekte? Eesti mehed teavad sellele vastust!

Suhted on elu üks suurimaid paradokse. Me kõik otsime armastust, kuid mida see tegelikult tähendab? Kas see on turvatunne ja rahu? Või hoopis kirg ja seiklus? Kas suhe peaks kestma igavesti või on kõige olulisemaks hetked, mida kaks inimest üksteisele annavad?