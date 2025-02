Koeratõug, kes ei haugu ega aja karva, aga armastab üle kõige...

Võin õelda, et olen 100 protsenti selle otsusega rahul, et nad endale võtsin. Oleme saanud juurde nii palju uusi ja häid sõpru, leidnud endale mega huvitavad hobid, just seoses koertega. Koertemaailm on äge maailm, kui sinna süvitsi sukelduda.

Carlos ja Franky Foto: Erakogu

Millised lemmikloomad nad on? Millised on nende iseloomud ja mida neile teha meeldib?

Franky on oma loomult pigem sõbralik, kuigi enamasti basenjide kohta nii öelda ei saa. Carlos seevastu on alguses pigem eemalehoidev, ta võtab rahulikult, vaatab eemalt, aga kui aeg on sobiv ja ta on harjunud, siis tuleb juba ise tutvuma ja tervitama. Üldiselt on nad väga ettearvamatud võõraste suhtes.

Lemmiktegevuseks on muidugi söömine ja jooksmine ja kuna jooks väsitab hästi, siis meeldib ka magada. Ja magada nad armastavad just teki all või pleedi sees. Hea söök, peremehe voodi ja soe pehme tekk on see, mida tema hing ihaldab. Kuna basenjid on pidanud palju aastatuhandeid oma toidu ise hankima: varastades, küttides jne, siis on nad ka praegu pidevalt huvitatud toidust, sest nende arvates on ainuke hea koht toidu jaoks nende endi kõht. Seega – kui kodus on basenji, ei ole mõtet toitu laokile jätta.