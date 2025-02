HEA ELU TEEJUHT Kuidas öelda ei

Piiride seadmine on okei isegi siis, kui sul pole parajasti midagi teha, sa pole hõivatud, aga tahad hetkel molutada.​

Produktiivsus ja vastutulelikkus on tänapäeval kõrgelt hinnatud omadused. Nende toel võib küsida palgalisa, aga need on ka väärtuslik sotsiaalne kapital, mis teevad sind kuldaväärt kolleegiks. Sind ennast võib kombinatsioon aga pikapeale kurnata lausa stressi ja depressioonini.