PALMIPUU PALMI ALL Turistilõksu meistriklass: luksusliku ostukeskuse asemel igav liiv ja tühi väli

Reisides on üheks suurimaks võluks kohanemine, ootamatused ja üllatused. Need võivad tollel hetkel isegi ebamugavad olla, aga hiljem on need ägedaimad emotsioonid ja lood, mida saab aastaid edasi rääkida. Näiteks on mul mõned korrad juhtunud, et loodud ettekujutus ja päriselu ei lähe omavahel karvavõrdki kokku.