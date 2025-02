Näitleja Ingrid Marguse elu moto võiks vabalt olla «liikumine on elu». Olgu see siis mäesuusatamine, lohesurf, näitlejatöö või lihtsalt spontaansed reisid – paigalpüsimine talle ei sobi. Ingrid räägib ka sellest, kuidas ühe inimese pilk Vabaduse väljakul võib muuta elu, miks vahel on hea mitte liiga palju planeerida ja kuidas üks kukkumine võib panna kõike uues valguses nägema.