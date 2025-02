Kohe-kohe on lennuk maandumas Frankfurdi lennujaamas. Järgmise lennuni on jäänud loetud 45 minutit, seega ehk nibin-nabin jõuame. Lennuki kõht on peaaegu maas, jäänud on vaid mõned meetrid «põrandani». Lennuk tuigub kuidagi kummaliselt. Ja siis vajutab piloot gaasi põhja, nokk tõuseb taas taeva poole ja…ei maandugi! «Seoses tugeva tuulega peame uuele katsele minema,» kostub kõlaritest. Oma kehva lennuoskuse ajab piloot millegipärast tuule kraesse. Miks just nüüd, kui on väga kiire?