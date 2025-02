KAS KA SINU? Suur hulk kodusid on siiani ebaseaduslike ehitustöödega

«Minu portfellist ei olegi vanematest majadest ehk kuni 1990ndate aastateni välja selliseid kortereid, kus midagi ei oleks muudetud. Alati on midagi tehtud ja kui muud ei ole, siis vähemalt on WC ja vannituba kokku ehitatud,» nendib Uus Maa Kinnisvarabüroo kutseline vanemmaakler Ketlin Jundas.

Seni on kõik hästi, kuni maha on võetud see sein, mida maha tohib võtta ja mitte maja kandev sein. Või siis on ümberehitustööde kohta olemas projekt ja ehitusteatis. Siiski, üsna palju tuleb ette omavolilisi muudatusi - olukordi, kus korteriomanikel ei ole projekti ega dokumentatsiooni elamispinnal tehtud tööde kohta.