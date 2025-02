Teksade ajalugu: lihtsast töörõivast sai moemaailma superstaar

Denimist valmistatud teksad on olnud 20. ja 21. sajandi üks ikoonilisemaid rõivaesemeid. Need on inspireerinud laule, sümboliseerinud mässu ja võimaldanud naistel kanda lisaks seelikutele ka mugavaid pükse. Algupäraselt olnud tööpüksid, on need nüüdseks saanud iga inimese garderoobi lahutamatuks osaks. Aga kust sai see kõik alguse? Uurime teksapükste ajalugu ja põnevat arengut läbi aastakümnete.