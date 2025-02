BLUU Seafood on esimene ettevõte Euroopas, mis on spetsialiseerunud laboritingimustes kasvatatud kala arendamisele ja kommertstootmisele. Uuendusliku biotehnoloogia ja toidutehnoloogia ristumiskohas tegutsev ettevõte toodab kõrgekvaliteedilisi ja jätkusuutlikke kalatooteid, kasutades selleks rakkude kultiveerimist. Need tooted pakuvad suurt toiteväärtust ja ehtsat kalamaitset, olles samal ajal keskkonnasõbralik alternatiiv traditsioonilisele kalandusele.