Lemmikloomad on võrdväärsed pereliikmed ja elu nendega pole vaid aastate loendamine, vaid ühise keele, armastuse ja mälestuste loomine. Me näeme oma kohmakate karvapallide kasvamist, oleme kõrval, kui nad vananevad ja ühel hetkel peame leppima ka sellega, et ühine teekond ei kesta igavesti. Kuidas valmistuda hetkeks, kui tuleb hüvasti jätta? Kuidas toetada oma truud kaaslast ning samal ajal valmistada ennast paratamatuseks ette?