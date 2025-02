SÜDANTLÕHESTAV Videole jäi hetk, kuidas peremees külmavereliselt oma koera hülgas

Videost on näha, kuidas mees autoga parki saabub ja sealt koeraga väljub. Koos liiguvad nad ühe eemal asuva posti juurde, mille külge mees oma lemmiku seob ning seejärel kiiresti lahkub ja autoga minema sõidab. Koer, kes näib olevat cane corso tõugu, jääb talviste oludega rinda pistma. See kõik leidis aset 2. veebruari hommikul kella kaheksa paiku, kui väljas oli 14 kraadi külma.

Õnneks ei pidanud koer kaua ootama, sest ta leiti üsna kiiresti ning kohale kutsuti ka politsei, kes veidi hiljem video leidis ja selle meedias avaldas, et julmalt oma lemmiku hüljanud mees üles leida, kuigi seni pole see õnnestunud. Politsei teatel on sellised juhtumid kahjuks üsna sagedasemad.

Hüljatud koer toimetati varjupaika ning ta sai uueks nimeks Winter ehk Talv. Seal selgus ka, et tegu on umbes 1-2-aastase emase koeraga ning, kelle tervis oli õnneks heas korras.

Koera jaoks koostati personaalne heaolu plaan, et valmistada teda ette uude koju minekuks. «Ta on üsna arglik ja närviline. See oli tema jaoks väga traumeeriv kogemus ja seda on väga südantlõhestav näha,» ütles kohaliku varjupaiga esindaja Jennifer Yaffa väljaandele Global News.

Varjupaiga esindaja sõnul on see järjekordne meeldetuletus sellest, et lemmiklooma võtmine tasuks hoolega läbi mõelda. Sarnaseid juhtumeid on ette tulnud ka varem, näiteks on kasse koos puuriga maha jäetud bensiinijaama juurde, vahendas City News.

Nädal pärast varjupaika saabumist jagas varjupaik oma sotsiaalmeedia lehel Winterist videot, kust on näha, et ta on juba palju rõõmsam ning tunneb lumes möllamisest suurt rõõmu. Uut kodu pole ta veel leidnud, kui huvi tema vastu on väga suur.

Lood hüljatud lemmikutest on üha sagedasemad ka Eestis. Alles mõne nädala eest hüljati üks siiamilaadne kass Pesaleidja loomakliiniku ukse taha. Koos kassiga maha jäetud asjade hulgast leiti ka kiri kassi andmetega. Loe pikemalt SIIT.