«Paljud arvavad, et ta on tõukoer. Tegelikult täielik krants! Ema on taks, isa ei tea. Ise on ta korgi suurune ja unise peaga näeb välja nagu lontis kõrvadega shiba inu,» tutvustab lauljatar Grete Paia oma põneva välimusega koera Brunot, kes elab tema lapsepõlvekodus Kuressaares. Grete armastab loomi väga ja kui võimalik, võtaks ta endale kohe paar väikest kitse ja kanad.